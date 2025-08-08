Svetli način
Tuja scena

J.Lo zavrnili pred vrati prestižne trgovine: kasneje so jo zaman vabili nazaj

Carigrad, 08. 08. 2025 11.44 | Posodobljeno pred 6 minutami

R. M.
Jennifer Lopez, ki je te dni v Carigradu, so zaradi polne zasedenosti zavrnili vstop v prestižno trgovino. Osebje trgovine jo je kasneje vabilo nazaj, a je pevka vabilo zavrnila.

Pevka in igralka Jennifer Lopez se te dni zaradi nastopa mudi v turškem Carigradu. Pred nastopom se je sprehodila do prestižnega nakupovalnega središča. V eni od priznanih trgovin z oblačili pa so ji zavrnili vstop. Kot je dejal varnostnik, je bila trgovina v tistem trenutku polno zasedena, poročajo turški mediji. "V redu, ni problema," je na zavrnitev odvrnila zvezdnica.

Osebje trgovine naj bi pevko nekoliko kasneje osebno povabilo, naj vstopi v trgovino, vendar naj bi J.Lo povabilo zavrnila. Kljub temu je zvezdnica v prestižnem nakupovalnem središču preživela skoraj tri ure.

Pevka v tem obdobju nastopa po svetu. Pred kratkim jo je med nastopom v Varšavi doletela neljuba situacija. Medtem ko so ji člani ekipe na Poljskem voščili za 56. rojstni dan, ji je na tla padlo bleščeče krilo. Zvezdnica ni dopustila, da bi ji neljuba situacija pokvarila noč. Dogodku se je nasmehnila in koncert do konca izpeljala s širokim nasmehom na obrazu.

