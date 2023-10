JLOween – ko Jennifer Lopez ob dnevu čarovnic ustvari svoj praznik

Noč čarovnic je praznik, ko si lahko prav vsak nadene masko in se preobrazi v svoj najljubši lik. Ali pa celo znan obraz. Številne oboževalke Jennifer Lopez so se tako odločile, da bodo za en dan stopile v čevlje svoje vzornice in se oblekle v njena najbolj ikonična oblačila. Svoje preobrazbe so številne objavile tudi na družbenih omrežjih, kjer jih je opazila slavna igralka in si nato izmislila novo poimenovanje oziroma kar nov praznik za omenjene maske – JLOween.

Na noč čarovnic je lahko prav vsak, kar koli si zaželi. Številni praznik izkoristijo za to, da se preoblečejo v svoj najljubši lik ali v svojega idola. Tako so storile tudi oboževalke pevke Jennifer Lopez, ki so se odločile, da poustvarijo njene ikonične podobe. icon-expand FOTO: Instagram icon-chevron-left icon-chevron-right Mnoga dekleta in ženske so se tako ob enem najbolj priljubljenih praznikov čez lužo oblekle v njene najbolj prepoznavne obleke. Svoje 'maske' so objavile na družbenih omrežjih, kjer jih je opazila tudi slavna igralka. Na svojem Instagram Storyju je delila posnetke in fotografije svojih podob, obenem pa poleg pripisala prav poseben ključnik – JLOween. In kdo drug kot Jennifer Lopez si lahko privošči, da sebi v čast 'ustvari' kar svoj praznik? icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tako je nastal JLOween, ki ga je praznovala tudi zvezdnica, le da se njej pač sploh ni bilo treba preobleči. Pretekli vikend, ki je potekal v duhu noči čarovnic, si je skupaj s svojim možem Benom Affleckom privoščila zmenek v eni od restavracij. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Odločila se je za dolgo svetlečo obleko v barvi limete z razpoko in globokim dekoltejem. Svoj eleganten videz za večerjo v dvoje je delila tudi na Instagramu, obenem pa razkrila, da je celo malo zaplesala na eno od svojih pesmi, ki so jo predvajali v lokalu.