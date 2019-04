Jo prepoznate?

Na fotografiji je mehiška igralka Leticia Calderon , ki se je slovenskim gledalcem in gledalkam zapisala v srca z vlogo revne in slepe Esmeralde v istoimenski telenoveli.

Zvezdnica je v teh dneh nekoliko nostalgična, zato je na Twitterju objavila nekaj starih fotografij, med njimi tudi eno iz leta 1990, ko je snemala telenovelo Yo compro esa mujer(v prevoduJaz kupim to žensko). V omenjeni telenoveli je bil njen TV partner Eduardo Yáñez , s katerim sta blestela v glavnih vlogah.

V omenjeni telenoveli sta nastopila tudi dva legendarna igralca telenovel Enrique Rocha (Rebelde, Moč ljubezni; El Privilegio de Amar in Resnične ljubezni; Amores Verdaderos) in Alma Muriel(Ne pozabi me nikdar; Nunca te olvidaré).

Nostalgična pa ni samo 50-letna igralka, ampak tudi ustvarjalci mehiških telenovel. Ti bodo letos v obliki formata TV serije (epizod bo bistveno manj) na novo obudili kar nekaj starih uspešnic, kot so Cuna de lobos, La Usurpadora (Prevare), Rubi ...