Jo prepoznate?

Na fotografiji jeCatherine Zeta Jones, ki danes velja za eno najbolj priznanih igralk v filmskem svetu. Igralka se je ob objavi pošalila, da je to verjetno njena najboljša uradna šolska fotografija, ki jo ima.

Njeno nadarjenost za igranje je pred mnogimi leti opazil Steven Spielberg in jo režiserju Martinu Campbellu predlagal za glavno igralko v filmu The Mask of Zorro. Na koncu je vlogo Elene tudi dobila, zaigrala pa je poleg Anthonyja Hopkinsa in Antonia Banderasa. Leta 2000 je doživela preboj s filmom Preprodajalci, za katerega je bila prvič nominirana za zlati globus v kategoriji za najboljšo stransko igralko.

Ko je leta 1998 v njeno življenje vstopil Michaela Douglasa, je bilo kmalu jasno, da gre za pravo ljubezen. Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones sta se spoznala na filmskem festivalu v Deauvillu v Franciji, kjer ju je predstavil stanovski kolega Danny De Vito. Med igralcema, ki si delita rojstni datum – 25. september, je kar 25 let razlike, a za njuno ljubezen to nikoli ni bila ovira. Leta 2000 sta svojo ljubezen okronala s poroko, v zakonu pa sta se jima rodila hčerka Carys, ki ima danes 15 let, in sin Dylan, ki jih ima 18.