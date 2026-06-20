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Joan Collins delila nasvete za dostojno staranje

Los Angeles, 20. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Joan Collins

Joan Collins, ki je najbolj znana po seriji Dinastija, je v nedavnem intervjuju za The Independent spregovorila o staranju in delila svoj nasvet o tem, kako dostojno dočakati zrela leta. Zvezdnica se tudi pri 93 letih lahko pohvali z mladostnim in vitalnim videzom.

Legendarna igralka Joan Collins, ki je pri 93 letih še vedno polno zaposlena, saj je ravnokar nastopila v novem filmu z naslovom My Duchess, je v nedavnem intervjuju za The Independent ponudila svoj nasvet za dostojno staranje. Kot je dejala, ceni dober spanec, pije veliko vode in skrbi zase.

Joan Collins
Joan Collins
FOTO: Profimedia

"Preprosto imam rada življenje. Ko se zjutraj zbudim, zajamem zrak, skušam se dobro naspati, pijem veliko vode in skrbim zase," je dejala 93-letnica, ki za večjo samozavest rada pogleda stare filme. "Če imate srečo, lahko vsake toliko ujamete kakšen film Bette Davis, meni pa so najbolj všeč filmi 80. in 90. let, v katerih igrata Jack Nicholson in Sarah Jessica Parker," je še dodala.

Nominiranka za nagrado emmy je pred časom za The Telegraph dejala, da še vedno redno obiskuje telovadnico in tako skrbi za svoj videz in dobro počutje. "Nekajkrat na teden telovadim s trenerjem. Osnovne vaje pilatesa, ne tistih na reformerju," je dejala igralka, ki sicer ni najbolj naklonjena nabiranju korakov. "To me dolgočasi. Sprehajam se zgolj po stanovanju, ko skrbim za rože. Vem, da je to slišati neumno, še bolj neumno bo brati, a je res," je priznala.

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Collinsova zasluge za svoj videz in vitalnost pripisuje tudi dobrim genom. "Moj oče je živel do 87. leta, kar je bilo za nekoga, ki je bil rojen leta 1903, precej neverjetno. Moja mama je zelo lepo skrbela za naju s sestro. Ko sva odraščali, nama je dodajala razne dodatke k hrani, kar je bilo v času, ko še nihče ni dodatno jemal vitaminov," se je spominjala.

Da ostaja mladostna in vitalna, pa pripomore tudi 32 let mlajši mož Percy Gibson, s katerim se je poročila leta 2002. Kot je dejala, je v življenju poljubila veliko žab, a verjame, da je sedaj končno našla svojega princa. "Preden sva se poročila, sva bila dobra prijatelja. Sodelovala sva pri predstavi in uživala v družbi drug drugega. Družila sva se, nato pa sva se leto dni sestajala. Pisala sva si ljubezenska pisma in spoznala sva, da sva na isti valovni dolžini," je leta 2023 v intervjuju za Fox News Digital povedala o zvezi s producentom.

"Je zelo prijazna, prijetna in prizemljena oseba. Veliko ljudi, s katerimi sem se zapletla, je bilo nevrotičnih, rahlo neuravnovešenih ali pa so podlegli raznim stvarem," je dejala igralka, ki o razliki v letih pravi, da gre le za številke in ni nikoli prepozno, da človek najde pravo ljubezen. "Oba tako čutiva. In najprej sva bila prijatelja, pred vsem ostalim," je znova poudarila.

Razlagalnik

Dinastija (Dynasty) je bila izjemno priljubljena ameriška televizijska nadaljevanka, ki se je predvajala v 80. letih prejšnjega stoletja. Serija je postala svetovni fenomen zaradi svojega razkošnega prikaza življenja bogate naftne družine Carrington v Denverju. Joan Collins je v njej upodobila nepozabno zlobno in manipulativno Alexis Colby, kar jo je izstrelilo med največje zvezde tistega časa in ji prineslo status ikone televizijske drame.

Bette Davis je bila ena največjih in najbolj cenjenih igralk zlate dobe Hollywooda, znana po svojem izjemnem igralskem talentu, intenzivnosti in neustrašnosti pri igranju kompleksnih, pogosto težavnih ženskih likov. V svoji dolgi karieri je prejela dva oskarja za glavno vlogo in bila znana po tem, da je pogosto nasprotovala studijskim šefom, s čimer si je utrdila sloves močne in neodvisne ženske v filmski industriji.

Pilates je sistem vadbe za krepitev telesa, ki ga je v začetku 20. stoletja razvil Joseph Pilates. Osredotoča se na krepitev globokih mišic trupa, izboljšanje drže, prožnost in nadzor nad gibanjem. Vadba poudarja povezavo med umom in telesom ter enakomerno razvijanje mišične moči, zaradi česar je zelo priljubljena med ljudmi vseh starosti, saj je nežna do sklepov, a hkrati zelo učinkovita za splošno vitalnost.

Izraz 'poljubiti veliko žab' je metafora, ki izhaja iz znane pravljice o princesi in žabi. V prenesenem pomenu pomeni, da mora človek v življenju spoznati in preizkusiti veliko neustreznih ali napačnih partnerjev, preden končno najde tistega pravega, s katerim ustvari srečno in zdravo zvezo. Uporablja se za opisovanje procesa iskanja ljubezni, kjer so pretekle napake in razočaranja nujna izkušnja na poti do pravega partnerstva.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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