Joan Collins navdušena, da se je lahko cepila proti covidu-19

Britanska igralka je povedala, da je nad cepivom navdušena in dodala, da je prejela cepivo AstraZenece, ki ga je Združeno kraljestvo odobrilo konec decembra. Cepivo pa še ni odobreno v Združenih državah Amerike, tam ga še preizkušajo in čakajo na končne rezultate.

Joan je zapisala, da je bilo cepljenje neboleče in da je postopek potekal brezhibno. Kot se je pohvalila, se je cepila na isti dan kot kraljica Elizabeta II. in njen mož princ Filip. Zvezdnica je gostovala tudi v pogovorni oddaji Good Morning Britain, kjer je spregovorila o cepljenju."Rada bi pomirila vse, ki o tem razmišljajo, a jih skrbi, kaj in kako, da nimajo kaj skrbeti. Ni lažje odločitve, kot je to. Nimam nobenih posledic, le manjšo modrico od cepljenja, nimam simptomov po cepivu, nikakršne reakcije."