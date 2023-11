Joan Collins z 32 let mlajšim možem uživala na plaži

Joan Collins dokazuje, da so leta samo številka in da se sama v svoji koži odlično počuti. Igralka, ki je v 80. letih velja za seks simbol, danes šteje 90 let, s svojim videzom pa se očitno ne obremenjuje preveč in se kljub temu, da ni več v vrhunski formi brez težav v kopalkah sprehaja po plaži.

Nedavno so jo namreč v objektiv ujeli paparaci na plaži na Barbadosu, kjer je zvezdnica skupaj s svojim možem Percyjem Gibsonom uživala v romantičnem sprehodu in se kopala v morju. Radovednim fotografom ni ušlo niti dejstvo, da sta si zaljubljenca, ki sta pred kratkim praznovala 21. obletnico poroke, izmenjala kar nekaj poljubov. Oba sta po fotografijah sodeč uživala v družbi drug drugega.

Priljubljena igralka in njen 32 let mlajši mož sta se po kopanju z roko v roki sprehajala po plaži in se nastavljala sončnim žarkom. Za dan na plaži si je zvezdnica izbrala kopalke s cvetličnim vzorcem, na glavi pa je nosila belo čepico in sončna očala za zaščito pred soncem. Kasneje se je preoblekla v belo majico z naramnicami in bele kratke hlače, čez pa si je nadela še tanko jopico, prav tako s cvetličnim potiskom.

Za britansko zvezdnico je to že peti zakon, medtem ko je producent poročene zaobljube z Joan izmenjal prvič. Kot je že pred časom dejala, je prav v Perceyju našla svojo sorodno dušo.