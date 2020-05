Zvezdniški parček je v veselem pričakovanju. Rooney in Joaquin sta v zvezi dve leti, poznata pa se že osem let. Za 35-letnico in deset let starejšega igralca, ki se je lani prelevil v znamenitega Jokerja, bo to prvi otrok.

Hollywoodska zaljubljenca Joaquin Pheonix in Rooney Mara pričakujeta prvega otroka, je neimenovani vir potrdil za ameriški portal Page Six. Par, ki svoje zasebno življenje skrbno varuje pred očmi javnosti, naj bi karanteno v času korone preživljal v skupnem domu v Los Angelesu. Rooney Mara in Joaquin Pheonix na lanskih oskarjih FOTO: Profimedia Kot je povedal vir, naj bi bila Mara že v šestem mesecu nosečnosti. Medijska predstavnika igralskega para pa informacije ne želita komentirati, še piše portal. Igralec, ki smo ga lani lahko spremljali v filmu Joker, in igralka, ki smo jo lahko videli v filmu Dekle z zmajevim tatujem, sta se spoznala na snemanju filma Ona. A njuna zveza se je začela kasneje, šele leta 2018, ko sta se ponovno srečala na snemanju filma Marija Magdalena – ona je igrala naslovni lik, Joaquin pa Jezusa. Poznata se že osem let. Rooney je bila preveč sramežljiva, da bi igralcu priznala simpatijo. FOTO: Profimedia Lansko leto je Joaquin za Vanity Fair povedal, da je sprva mislil, da gre on svoji izbranki na živce in da pri njej nima nobene možnosti. Kasneje je ugotovil, da je bila Rooney zelo zainteresirana, a da je bila preveč sramežljiva, da bi simpatijo priznala. "Je edino dekle, ki sem jo poiskal na internetu," je povedal takrat in dodal: "Bila sva le prijatelja, spletna prijatelja. Nikoli nisem nobenega drugega dekleta iskal na spletu, res ne."