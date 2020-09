Joaquin Phoenix in Rooney Mara sta se razveselila prvega otroka.

45-letni Phoenix, ki je februarja dobil oskarja za najboljšega igralca za film Joker (ki so ga snemali v New Jerseyju), je odkrit zagovornik pravic živali in vegan, zato se je tudi odločil sodelovati pri projektu.

Sina sta tako poimenovala po Riverju Phoenixu, igralcu, ki je bil znan po vlogah v filmih Ostani z menoj (Stand By Me), Vedno na begu (Running on Empty) in Moj mali Idaho (My Own Private Idaho). Umrl je 31. oktobra 1993, ko je bil star komaj 23 let. Ob smrti je bil ob njem ravno Joaquin. "Skoraj vsak film, ki sem ga posnel, je bil na nek način povezan z Riverjem," je igralec na začetku leta povedal v intervjuju z Andersonom Cooperjem.