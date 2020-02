Joaquin Phoenix kravo in telička rešil iz klavnice

Hollywoodski zvezdnik Joaquin Phoenix, ki je očaral gledalce v vlogi Jokerja, je na podelitvi oskarjev v govoru ob prejetju kipca za najboljšega igralca povedal, da se zavzema za pravice živali in to je sedaj tudi dokazal. Zvezdnik se je odpravil v klavnico in rešil kravo in telička ter ju odpeljal na kmetijo, kjer bosta skupaj mirno živela.

V svojem slavnostnem govoru je na podelitvi prestižnih nagrad dejal:"Čutimo, da imamo pravico do umetne oploditve krave, in ko ta skoti mladiča, ji ga ukrademo, čeprav vidno trpi. Nato ji vzamemo mleko, ki je namenjeno njenemu teletu, in ga damo v svojo kavo in žitarice."