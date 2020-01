Joaquin Phoenix med podnebnim protestom aretiran

Zvezdnik je izkoristil svojo trenutno slavo tudi za to, da je opozoril na nekatere težave, s katerimi se trenutno srečujemo. Po osvojitvi priznanja za najboljšega igralca je novinarjem povedal, da ga je odločitev organizatorjev zlatih globusov navdušila, saj so se odločili, da bodo na svečani prireditvi stregli le vegansko hrano. Ob prejetju nagrade je v govoru povedal: "Odlično je sodelovati pri volitvah, a včasih moramo odgovornost prevzeti nase in se žrtvovati. Včasih nam ni treba leteti z zasebnimi letali do Palm Springsa in nazaj. Poskusil se bom izboljšati in upam, da se boste potrudili tudi vi." Zvezdnik je med drugim sprejel tudi nenavadno odločitev, saj namerava na vse letošnje podelitve nagrad nositi isti smoking.