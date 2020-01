Joaquin Phoenix o bratovi smrti: Mediji so mi otežili žalovanje

Povedal je, da z družino niso bili pripravljeni, da bo zanimanje medijev za Riverjevo smrt postalo tako intenzivno. "Bili smo odmaknjeni od celega sveta. Nismo gledali zabavnih oddaj. V hiši nismo imeli tabloidnih revij. Veste, River je bil velik igralec in filmska zvezda, mi pa tega v resnici sploh nismo vedeli," je dejal Joaquin in dodal, da so jih v času, ko so bili najbolj ranljivi, preletavali helikopterji, številni pa so se želeli prikrasti na njihovo zemljišče. "Zase lahko z gotovostjo rečem, da so mi otežili proces žalovanja."

Ravno Joaquin je bil namreč tisti, ki je klical reševalce, ko se je River zrušil, a na žalost je bilo prepozno. Pomoč je prišla prepozno in do takrat se je igralčevo srce že ustavilo. Pozneje je mrliški oglednik potrdil, da je zvezdnik umrl zaradi prevelikega odmerka kokaina in heroina. Takrat je imel Joaquin 19 let.

River je poleg Keanuja Reevesa in Johnnyja Deppa veljal za enega najobetavnejših mladih igralcev takratne generacije. Igralsko kariero je začel že v zgodnji mladosti, ko je začel igrati v televizijskih serijah, nato pa je nastopil v filmu Stand By Me, ki je bil zanj velika odskočna deska. Sledili so filmi, kot so Obala komarjev, Running On Empty, Moj zasebni Idaho, Ah, ta ljubezen in Dark Blood. Umrl je pred klubom Viper Room, ki ga je takrat upravljal prav njegov prijatelj Depp, star je bil 23 let.