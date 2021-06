Joaquin Phoenix svojega sina ne bo silil v veganstvo

Joaquin Phoenix je poleg izjemnega igralskega talenta znan tudi po svoji ljubezni do živali. Igralec, ki je vegan že od mladih nog, je v intervjuju za tuje medije povedal, da svojemu sinu Riverju ne namerava vsiljevati veganskega načina življenja. Vzgajal ga bo tako, da mu bo odkrito povedal, iz česa so narejeni hamburgerji na njegovem krožniku, nato pa bo odločitev o prehranjevanju prepustil sinu in ga pri tem podpiral.

V intervjuju za britanski Sunday Times je ameriški igralec Joaquin Phoenix spregovoril o tem, kako namerava vzgajati svojega otroka Riverja, ki ga ima z igralko Rooney Maro, znano po svoji vlogi v ameriški različici filma Dekle z zmajskim tatujem. Igralec, ki je lani prejel oskarja za glavno vlogo v filmu Joker, je povedal, da bo s sinom odkrit in mu ne bo zamolčal dejstva, da rejne živali pristanejo na naših krožnikih. To pa ne pomeni, da bo od njega zahteval, da ne uživa mesa:"No, vsekakor upam, da bo vegan, vendar svojemu otroku ne bom vsiljeval svojega prepričanja. Mislim, da to ni prav. Izobraževal ga bom o resničnosti. Ne bom ga indoktriniral z miselnostjo, da je McDonaldsov obrok vesel(pri tem je imel v mislih obrok, poimenovan Happy Meal, op. a.), ker pri tem obroku ni nič veselega. In ne bom mu rekel, da je v redu, če bere knjige o čudovitih majhnih domačih živalih in govori 'oink, oink, oink' in 'mu, mu, mu', pri tem pa mu zamolčal, da je iz njih narejen hamburger. Torej mu ne bom lagal, po drugi strani pa ga ne bom silil v veganstvo. Podprl ga bom. To je moj načrt,"je pojasnil načrte za način vzgajanja svojega sina.

icon-expand Joaquin Phoenix bo sina izobrazil o delovanju živilske industrije. FOTO: Profimedia

Joaquin in Rooney sta se sina razveselila septembra lani. Zvezdniški par se je začel sestajati leta 2016, tri leta kasneje pa sta se zaročila. Svojega sina sta poimenovala River, po igralčevem pokojnem bratu, ki je leta 1993 tragično umrl v 24. letu starosti, in sicer zaradi prevelikega odmerka mamil. Oba priznana igralca sta vegana, ki se pogosto udeležujeta shodov za pravice živali in javno opozarjata, da se jima zdi delovanje prehranske industrije neetično in sporno.

icon-expand Joaquin Phoenix in Rooney Mara sta borca za pravice živali. FOTO: Profimedia

Lani je Phoenix v zahvalnem govoru ob prejetju oskarja izkoristil priložnost, da uporabi svoj glas in spregovori v imenu živali. V gorečem tonu je povedal: "Naravo izkoriščamo, izrabljamo njene vire, čutimo se upravičeni, da umetno oplodimo kravo in ji vzamemo telička, čeprav slišimo njene krike. Potem vzamemo mleko, ki je bilo namenjeno podmladku, in ga uporabimo v kavi ali si z njim pripravimo kosmiče.''Svoje prepričanje o pravicah, ki bi jih morale imeti živali, je povezal s potrebo po splošni enakopravnosti: "Na prvi pogled je videti, da se zavzemamo za različne stvari, a sam vidim podobnosti. Če govorimo o neenakopravnosti spolov, rasizmu, pravicah homoseksualcev, pravicah staroselcev ali pravicah živali – v vsakem primeru je to boj proti nepravičnosti."

icon-expand Joaquin Phoenix se je lani v zahvalnem govoru na podelitvi oskarjev zavzel za živali. FOTO: Profimedia

Kasneje je igralec v intervjuju za tuje medije novinarju povedal, da je bil v trenutku, ko je prejel oskarja za najboljšo moško vlogo, prestrašen: "Zdaj bom iskren z vami. Nisem hotel vstati ali česar koli narediti. Nad priložnostjo nisem bil navdušen. To preprosto nisem jaz. V meni je bilo polno strahu." Čeprav je Joaquin vedel, da bi bilo lažje reči hvala in oditi, je izkoristil trenutek in povedal, kar mu je 'ležalo na duši': "Bil sem v tej situaciji in del mene je hotel reči le:'Najlepša hvala, dobro, lahko noč.' Toda čutil sem, da moram spregovoriti. Če sem na odru, se ne morem zgolj zahvaliti svoji mami." Phoenix, ki je vegan že od tretjega leta starosti, je v intervjuju pojasnil, kako so on ter njegovi bratje in sestre v tako mladih letih razvili močno sočutje do živali – bili so priča omamljanju rib. "To je bila tako šokantna, čustvena izkušnja. V otroštvu ti starši samo rečejo: 'To je riba,' ti pa ne poznaš razlike med ribo in brokolijem. Nato pa nenadoma spoznaš, da je ta stvar, ki si jo nekoč jedel, polna življenja, in lahko vidiš, kako se bori za svoje življenje," se je svojega otroštva spominjal ameriški igralec. Dodal je, da sta bila glavna pobudnika te pomembne življenjske odločitve dva od njegovih štirih bratov in sester: "Brat River in sestra Rain sta dejala: 'Če živali ne bomo jedli, ne bi smeli jemati njihovega mleka ali nositi usnja.' To je bilo pred 43 leti," je svojo pripoved o začetkih prehranjevanja, ki temelji na živilih rastlinskega izvora, končal aktivist za živali.