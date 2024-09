Joaquin Phoenix zaradi stroge diete za filmsko vlogo skoraj izgubil razum

OGLAS

Joaquin Phoenix je priznal, da je skoraj izgubil razum zaradi ekstremne diete, ki se je je lotil, ko je igral vlogo Jokerja. Hollywoodski zvezdnik je prejel oskarja za vlogo Arthurja Flecka, za katero je moral biti na strogi dieti, torej zeleni solati, špargljih in jabolkih, da bi izgubil več kot 20 kg. Sedaj, pet let kasneje, je ponovno šel skozi podoben postopek za drugi film Joker: Norost v dvoje. Igralec pravi, da tega ne bo nikoli več ponovil.

Joaquin Phoenix

Na Beneškem filmskem festivalu je dejal:"Ne bom govoril o podrobnostih prehrane, ker mislim, da tega nihče noče slišati. Toda tokrat se je zdelo nekoliko bolj zapleteno, ker smo imeli toliko plesnih vaj, ki jih za prvi del filma nisem imel," je dejal in dodal: "Zdaj imam 49 let, zato verjetno tega ne bi smel ponoviti. To je verjetno to zame."

"To postane tvoja obsedenost, ker ves čas delaš, da bi dosegel določeno težo. Torej na koncu govoriš veliko o tem, potem pa zveniš kot igralec, ki ves čas govori le o izgubi teže. Bil sem že tako siten in jezen sam nase, ker sem toliko govoril o tem. To je nekaj, kar pač preprosto moraš storiti."

Joaquin Phoenix, Lady Gaga in Todd Phillips

Njegova soigralka Lady Gaga je nato udeležencem na promocijskem dogodku zaupala, kako naporne so bile njihove vaje. "Valček za film smo vadili dva meseca. Ko je bil Joaquin preveč lačen, smo ga hranili z borovnicami."