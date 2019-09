Joaquin Phoenix zaradi vprašanja o Jokerju odkorakal z intervjuja

Znamenitega zlikovca Jokerja so upodobili že mnogi igralci. Zadnji, ki je dobil vlogo Batmanovega znanega in ikoničnega nasprotnika, je tokrat igralec Joaquin Phoenix. Joker velja za enega najokrutnejših stripovskih junakov, katerega zgodovina je zaznamovana z mučenji, umori in posilstvi. Pred kratkim ga je zato novinarka The Telegrapha, Robbie Collin, vprašala, če meni, da bo prihajajoči film spodbujal nasilje. Joaquin je odgovoril: "Zakaj bi ...? Ne ... ne." In odkorakal iz sobe.