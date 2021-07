Joaquin Phoenix znova presenetil z izrazito spremembo videza

Z oskarjem nagrajen igralec Joaquin Phoenix se trenutno mudi na snemanje novega filma Disappointment Blvd, v Kanadi. Fotografi so ga ujeli na setu, kjer je pritegnil pozornosti z izrazito spremembo videza in tako znova dokazal, da je za vlogo pripravljen narediti (skoraj) vse.

icon-expand Joaquin Phoenix je pravi kameleon, saj se z vsako vlogo popolnoma zlije. FOTO: Profimedia

Joaquin Phoenix je znova presenetil z izrazito spremembo videza. Tokrat v Montrealu v Kanadi snema prihajajoči film Disappointment Blvd, fotografi pa so ga v objektiv ujeli zgoraj brez. Kot lahko vidimo, je zvezdnik pridobil nekaj kilogramov, njegovi lasje pa so precej tanjši in sivi. Vsak oboževalec, ki spremlja kariero 46-letnega igralca, ve, da mu ni tuje, da je za potrebe vloge pripravljen narediti marsikaj, kar je v preteklosti tudi že dokazal. Zato tudi drastična sprememba njegovega videza tokrat ni nobena izjema. Kar zadeva podrobnosti trenutne produkcije, zaenkrat ni znano veliko, razen osnovnega zapleta. Po poročanju Screenranta bo film spremljal življenje uspešnega podjetnika skozi desetletja uspehov, tragedije ali morda celo obojega.

icon-expand Joaquin Phoenix na snemanju novega filma v Kanadi. FOTO: Profimedia

Bežen pogled na igralčevo novo izrazito podobo lahko oboževalce spomni na čas, ko je igralec dosegel točko preloma ali metamorfoze. To je bilo seveda pred dvema letoma, ko je zablestel v vlogo Jokerja v istoimenskem filmu leta 2019 in tako poskrbel za neverjetno fizično preobrazbo.

icon-expand Zvezdnik je znan po tem, da se zelo uživi v svoje like FOTO: Profimedia

Naloga igralca je, da se poskuša čim bolje vživeti v vlogo, pa naj bo to s pomočjo kostumografije, drugačne frizure in mejkapa ali pa z izguba ali pridobivanjem kilogramov. Večkrat smo že videli, da so se morali igralci ali igralke za določeno vlogo drastično zrediti ali shujšati. Med takšne sodi tudi Joaquin, ki je med pripravami na filmsko vlogo Jokerja razkril, da je shujšal za 23 kilogramov. Za The Associated Press je priznal, da je postal "obseden" s hujšanjem: "Pokazalo se je, da hujšanje vpliva na človekovo psiho. Sam sem počasi začel izgubljati razum." Med hujšanjem je pričakoval, da bo občutil "nezadovoljstvo" in "ranljivost", na koncu pa je bil pozitivno presenečen, kar mu je med celotnim procesom uspelo doseči.

icon-expand Joaquin Phoenix v vlogi Jokerja

"Kar nisem pričakoval, je bil občutek neke fluidnosti, ki sem ga fizično občutil," je dejal. "Počutil sem se, kot da bi lahko premikal svoje telo na načine, ki jih prej nisem mogel. In mislim, da se je to res podredilo nekaterim fizičnim gibom, ki so se začeli pojavljati kot pomemben del (Jokerjevega) karakterja. " Čeprav o zadnji igralčevi vlogi – sodeč samo po posnetih fotografijah – ni znanih veliko podrobnosti, se zdi, da je treba imeti oči na preži, saj bo verjetno šlo še za eno izjemno vlogo v njegovi karieri.