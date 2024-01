Jodie Foster o igralcih generacije Z: Zelo so nadležni

Jodie Foster ni velika oboževalka generacije Z na delovnem mestu. Oskarjevka je priznala, da je delo z mladimi igralci včasih frustrirajoče. "Res so nadležni, še posebej na delovnem mestu," je 61-letnica, sicer mati dveh sinov generacije Z, dejala v intervjuju za The Guardian.

In kaj je igralko pri delu z mladimi igralci najbolj zmotilo? "Rečejo, da se ne počutijo dobro, in da bodo prišli pozneje, ali pa jih v elektronskem sporočilu opozorim na slovnične napake, oni pa mi odgovorijo, da slovničnih pravil ne upoštevajo, ker jih omejujejo."

Za mlade igralce ima zato nekaj nasvetov. "Naučiti se morajo, kako se sprostiti, kako ne razmišljati toliko o tem, kako si izmisliti nekaj, kar bo njihovo. Lahko jim pomagam najti to, ker je veliko bolj zabavno kot biti, z vsem pritiskom za tem, protagonist zgodbe." Oskarjevka ima prav tako veliko stikov z mladimi igralkami in jim svetuje, saj se zaveda, kako težko je odraščati v takšni industriji in ne želi, da bi tudi one imele težke izkušnje, takšne, kot jih je imela sama.

Čeprav je ponudila svojo pomoč in nasvete, njeni komentarji o generaciji Z niso bili dobro sprejeti na spletu. Uporabniki so hitro stopili v bran mladim in njihovemu načinu razmišljanja, ob tem pa namignili, da so prav starejši 'krivi' za nastalo situacijo, saj da so bili oni odgovorni za vzgojo. Nekateri pa so igralki stopili v bran in podprli njeno razmišljanje.