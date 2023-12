Jodie Foster o igranju: Učenje nečesa novega me navdušuje

Po tem, ko je stopila v čevlje trenerke plavanja Diane Nyad v športni drami Nyad , je Jodie Foster pripravljena na svojo novo kinematografsko avanturo. "Zelo rada počnem stvari, pri katerih se česa naučim," je igralka dejala za Variety . "Ne znam igrati nobenega glasbila. Če bi mi kdo rekel, da lahko igram violinistko, jaz pa za to dobim leto dni, bi bila tega vesela. Ali pa bi se naučila novega jezika, kot je švedščina, ali morda metanja kopja." V nadaljevanju se je pošalila, da se lahko uči kar vse troje hkrati. "Nekako me dejstvo, da se moram naučiti nečesa novega, preprosto navdušuje. To je kot šola. Obožujem to."

V začetku meseca je oskarjevka v intervjuju za revijo Elle dejala, da so filmi o superjunakih faza, ki za njen okus traja že predolgo časa. "To je faza. To je faza, ki zame traja malo predolgo, vendar je faza in videla sem toliko različnih faz," je dejala igralka. "Upam, da se bodo ljudje tega kmalu naveličali. Dobri filmi, kot so Iron Man, Črni panter, Matrica, čudim se tem filmom in se ob njih zabavam, vendar to ni razlog, zakaj sem postala igralka. In ti filmi ne spremenijo mojega življenja."