Joe Alwyn prebolel nekdanje dekle Taylor Swift: Hodi na zmenke, srečen je

Po tem, ko je pevka Taylor Swift pred dnevi izdala nov album, so vse oči znova uprte v njo in njeno zasebno življenje. Oboževalci so med poslušanjem njenih novih skladb želeli besedila povezati z osebami iz njenega življenja. Tako so na plan prišla tudi njena pretekla razmerja, med drugim njena dolga zveza z igralcem Joejem Alwynom.

OGLAS

Med Joejem Alwynom in Taylor Swift ni hude krvi. Več kot leto dni po razhodu naj bi bil njen nekdanji partner dobro ter predvsem osredotočen na delo. "Hodi na zmenke in je srečen. On je odličen fant, ki ga nikakor ne zanima drama," je za People povedal vir in dodal, da jo je Joe prebolel: "Vsekakor ne govori slabo o njej, bil je zaljubljen v njo, a se preprosto ni izšlo." Vir je spregovoril tudi o igralčevi karieri: "Joe obožuje igranje, a ne prenese pozornosti, ki pride zraven. V središču pozornosti mu ni prijetno."

Taylor Swift FOTO: AP icon-expand

"Razhod para po šestih letih je bil v veliki meri posledica razlik v njunih osebnostih," je za omenjeno revijo takrat povedal vir blizu njiju. Alwyn si je od začetka želel svojo romanco s pevko ohraniti kot lastno zgodbo in čeprav je njuna zveza na začetku presenetila mnoge, se zvezdnik z njo ni želel hvaliti in je razkazovati. Zvezdnika sta bila prvič povezana maja 2017, oboževalci pa že dolgo špekulirajo, da sta se prvič srečala na Met Gala 2016. Njuna prva skupna javna nastopa sta se zgodila leta 2018. V intervjuju avgusta 2019 je Taylor za The Guardian of Alwyn povedala, da o njunem razmerju ne bo razpravljala.

Med promocijo albuma Midnights, še preden je javnost izvedela za njun razhod, je uvodno skladbo Lavender Haze opisala kot prikaz, kakšen izziv so bili njuni zmenki, ko sta bila v središču pozornosti. "V najini šestletni zvezi sva se morala izogibati čudnim govoricam, tabloidnim stvarem in to enostavno ignorirava," je povedala o Alwynu v od takrat izbrisanem videu o pesmi.

Taylor Swift in Joe Alwyn FOTO: Profimedia icon-expand