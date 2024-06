Joe Alwyn spregovoril o zvezi s Taylor Swift: Imela sva ljubeče razmerje

Joe Alwyn in Taylor Swift sta lani aprila končala svojo šestletno ljubezensko razmerje in vse od takrat igralec ni bil pripravljen javno govoriti o njunem odnosu. Po več kot letu dni pa se je odločil, da bo spregovoril. Kot je dejal v intervjuju za tuje medije, sta imela s trenutno najbolj priljubljeno glasbenico pod soncem dolgo, ljubeče in predano razmerje, zato je bil njun razhod zanj težak.

Joe Alwyn se je odločil, da je čas, da tudi sam pove svojo zgodbo o razmerju s Taylor Swift. Zvezdnika sta se sicer razšla aprila 2023, a igralec vse do nedavnega ni bil pripravljen odstreti skrivnosti njunega odnosa. Po nekaj več kot letu dni je sedaj prvič spregovoril o tem, kako je videl njuno razmerje.

Taylor Swift in Joe Alwyn FOTO: Profimedia icon-expand

V intervjuju za revijo The Sunday Times Style ga je novinar vprašal, če je bil po njegovem mnenju njun razhod navdih glasbenici za nov album The Tortured Poets Department, kot so prepričani oboževalci. Zvezdnica je namreč znana po tem, da v svojih pesmih vedno opisuje nekdanje fante. "Ko sem razmišljal o tem, kar bom povedal, bi mislil in upal, da lahko vsak sočustvuje z mano. To ni neposreden odgovor na vaše vprašanje, ampak samo razmišljanje o tem, o čem želim govoriti," je nekoliko skrivnostno začel.

"Upam, da lahko kdor koli in vsakdo sočustvuje in razume težave, ki pridejo s koncem dolgega, ljubečega, popolnoma predanega razmerja, ki traja več kot šest let in pol," je nato komentiral in s tem razkril, kako je sam videl njuno ljubezen. Nato je še dodal, da je bilo razhod težko preboleti.

33-letnik in leto dni starejša pevka sta se razšla v času, ko je zvezdnica začela svojo svetovno turnejo The Eras, ki trenutno poteka na evropskih tleh. Takrat so viri zagotavljali, da sta se razšla zaradi razlik v njunih osebnostih, ki jih nista mogla več ignorirati. Zvezdnika svojega razhoda nista komentirala, je pa Joe sedaj priznal, da je preživljati konec ljubezni na očeh javnosti naporno. "Kar je nenavadno in nenormalno v tej situaciji, je, da je en teden pozneje nenadoma vse v javni domeni in zunanji svet lahko odloča," je povedal in dodal, da je vedno veliko napisanega neresničnega. "Resnica je, da bo vedno obstajal razkorak med tem, kaj se je zgodilo in kar je bilo rečeno. S tem sem se pomiril," je še povedal.

Taylor Swift je trenutno srečna v objemu Travisa Kelceja. FOTO: Profimedia icon-expand