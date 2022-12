Joe Biden bo z družino v novo leto vstopil na Karibih

Ameriški predsednik Joe Biden in prva dama Jill Biden bosta vstop v novo leto pričakala na Karibih. Predsednik je z družino v torek odpotoval iz Washingtona na St. Croix, enega od treh otokov, ki tvorijo Deviške otoke Združenih držav. Biden je tja odhajal na počitnice že kot podpredsednik ZDA. Kot so sporočili iz Bele hiše, se na otok vrača prvič po petih letih.

Biden je zaradi pandemije covida-19 v letih 2020 in 2021 praznike preživel na svojem domu v Delawaru. Predsednik in njegova žena sicer rada preživita teden med božičem in novim letom v toplejšem podnebju. Tokrat so se jima na Karibih pridružili hčerka Ashley in njen mož Howard Krein ter vnuka Natalie in Hunter.