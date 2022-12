Joe Biden in Nancy Pelosi prižgala luči na osrednjih božičnih drevesih

Podobne vrednote o poenotenju Američanov je pred dnevi izpostavila tudi njegova soproga in prva ameriška dama, ki je Belo hišo letos okrasila prav z mislijo na složnost državljanov. Okrasitev v predsedniškem domovanju sicer vključuje več kot 83.000 utripajočih lučk na drevesih, vencih in drugih predmetih, 77 božičnih dreves in 25 vencev zunaj Bele hiše, 12.000 okraskov, nekaj manj kot 4500 metrov traku in več kot 1600 zvončkov. "Vrednote, ki nas združujejo, je mogoče najti povsod okoli vas, vero v možnosti in optimizem ter enotnost. Soba za sobo predstavlja tisto, kar nas združuje med prazniki in skozi vse leto," je dejala Bidnova.