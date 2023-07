Joe Biden prvič javno priznal štiriletno vnukinjo Navy

Štiriletna deklica Navy je tudi uradno postala del predsedniške družine Biden. Ameriški predsednik Joe Biden je namreč nedavno prvič javno priznal deklico kot svojo sedmo vnukinjo. "Jill in jaz želiva samo tisto, kar je najboljše za vse naše vnuke, vključno z Navy," je dejal za revijo People in dodal: "Ne gre za politično vprašanje, temveč za družinsko zadevo."

Navy je otrok Bidnovega sina Hunterja, ki je pred kratkim bil sodno bitko glede preživnine. Predsednik je pojasnil, da njegov sin sodeluje z Navyjino mamo, Lunden Roberts, da bi "ohranila odnos, ki je v najboljšem interesu njune hčerke, pri čemer bi ohranila njeno zasebnost, kolikor je to mogoče".

Spomnimo, predsednik je bil pred tem tarča kritik, tako republikancev kot demokratov, ker vnukinje sprva ni želel priznati. Očetovstvo Hunterja Bidna je bilo ugotovljeno s pomočjo DNK-testa, potem ko je Lunden Roberts vložila tožbo za preživnino. O težkem obdobju je Hunter zapisal, da se je to zgodilo, ko je bil globoko zasvojen z alkoholom in mamili. "Nisem se spomnil najinega srečanja," je zapisal. "Tako malo sem imel povezave s kom. Bil sem zmešnjava, a zmešnjava, za katero sem prevzel odgovornost." Hunter Biden ima še štiri otroke, vključno s sinom Beaujem, ki je dobil ime po predsednikovem pokojnem sinu, ki je umrl leta 2015.

V času, ko predsednik Biden javno ni želel priznati vnukinje, so tako republikanci kot demokrati kritizirali njegovo odločitev. Republikanka v predstavniškem domu Elise Stefanik je predsednika obtožila "hladnega, brezsrčnega, sebičnega in strahopetnega vedenja". "Vsak Američan ve, da bi moral Joe Biden pred leti ravnati prav in priznati vse svoje vnuke," je povedala za Daily Mail. Mnogi so bili prepričani, da je nepriznanje družinske članice v nasprotju z njegovo javno podobo družinskega človeka.