Joe Biden sprejel Georga Clooneyja, Bona, Gladys Knight, Tanio Leon in Amy Grant

Ameriški predsednik Joe Biden je pohvalil umetniške dosežke filmskega igralca Georga Clooneyja , pa tudi njegov dobrodelni aktivizem, med drugim aktivnosti za pomoč družinam žrtev terorističnih napadov 11. septembra 2001 in kampanjo proti orožju. Clooney je kasneje na rdeči preprogi pred Kennedyjevim centrom dejal, da je med odraščanjem gledal tovrstne podelitve po televiziji, zato si šteje v posebno čast, da je lahko postal del druščine nagrajencev, med katerimi sta denimo Jane Fonda in Paul Newman .

Nadalje je predsednik ZDA skupino U2 označil za irske poete, ki so spremenili svet. Ob tem je dejal, da je danes preveč sovraštva, jeze in delitev tako v Ameriki kot po svetu. Pevec skupine Bono je sicer znan po dobrodelnosti in aktivizmu na področju boja proti aidsu in revščini.