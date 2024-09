Joe Jonas in Sophie Turner dosegla poravnavo v ločitvenem postopku

Joe Jonas in Sophie Turner sta končno tudi uradno ločena. Igralka in pevec sta po letu dni težke ločitvene bitke, v kateri sta se oba borila za skrbništvo nad njunima hčerkama, le dosegla poravnavo in zaključila skupno življenjsko poglavje. Kako sta se vendarle uspela dogovoriti v zvezi z delitvijo premoženja in pravicami nad otrokoma, ostaja javnosti skrito.