Joe Jonas in Sophie Turner dosegla sporazumno rešitev glede skrbništva

Joe Jonas in Sophie Turner sta po uspešni ločitveni mediaciji v izjavi za javnost sporočila, da bosta njuni dve hčeri enakovredno preživeli čas v Veliki Britaniji in v Združenih državah Amerike. "Veseliva se, da bova odlična sostarša," sta dodala.

Odtujena zakonca Joe Jonas in Sophie Turner sta le nekaj ur po tem, ko sta sklenila dogovor o začasnem skrbništvu za triletno Willo in enoletno Delphine v izjavi za Page Six dejala: "Po produktivnem in uspešnem posredovanju sva se dogovorila, da bosta otroka enakovredno preživela čas v ljubečih domovih v ZDA in Združenem kraljestvu." Dodala sta, da se veselita, da bosta skupaj dobro vzgajala otroke.

icon-expand Sophie Turner, Joe Jonas FOTO: AP

V sodnih dokumentih, ki jih je pridobi omenjeni ameriški tabloid, je navedeno, da sta zvezdnika verjela, da bosta prišla do sporazumne rešitve glede vseh svojih težav. Na ločitveni mediaciji, ki sta jo imela prejšnji teden v New Yorku, sta se strinjala, da bo Turnerjeva lahko odpeljala hčeri nazaj v Združeno kraljestvo od 9. do 21. oktobra, nato pa ju bo predala očetu Jonasu, ki bo z njima vse do 2. novembra. Par si bo nato še naprej izmenjeval skrbništvo do 7. januarja 2024. Pevec bo tako zahvalni dan preživel s hčerama, medtem ko bosta Willa in Delphine za božič pri igralki.