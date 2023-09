Joe Jonas in Sophie Turner o ločitvi: To je resnično skupna odločitev

Joe Jonas in Sophie Turner sta na družbenem omrežju objavila skupno izjavo, v kateri sta prvič komentirala ločitev. Zapisala sta, da je bila to po štirih letih čudovitega zakona skupna odločitev in prosila za spoštovanje njune zasebnosti.

"Po štirih čudovitih letih zakona sva se skupaj odločila, da sporazumno končava najin zakon. Veliko je špekulacij, zakaj, toda to je resnično skupna odločitev in iskreno upava, da bodo lahko vsi spoštovali najine želje in zasebnost za naju in najine otroke," sta na družbenem omrežju Instagram zapisala Joe Jonas in Sophie Turner.

icon-expand Joe Jonas in Sophie Turner se ločujeta po štirih letih zakona, v katerem sta se jima rodili dve hčerki. FOTO: Profimedia

Gre za prvi odziv nekdanjega para, potem ko je Joe v sredo vložil zahtevo za ločitev. V sodnih dokumentih je zapisal, da je njuno razmerje "nepopravljivo zlomljeno" in zaprosil za deljeno skrbništvo nad triletno hčerko Willo in enoletno hčerko, katere imena še nista razkrila javnosti, v dokumentih pa je navedena kot D.J. Dokumenti kažejo, da 34-letni pevec od 27-letne igralke, s katero je podpisal predporočno pogodbo, ne namerava zahtevati preživnine. "Obe stranki sta sposobni preživljati mladoletne otroke in obe bi morali biti dolžni prispevati k preživljanju mladoletnih otrok," navaja dokument.

