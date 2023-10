Joe Jonas in Sophie Turner osem ur na ločitveni mediaciji

New York, 05.10.2023, 16:12 | Posodobljeno pred eno uro

Joe Jonas in Sophie Turner svojo ločitveno bitko skušata rešiti s pomočjo mediacije. Nedavno so ju paparaci ujeli v objektiv v New Yorku, kjer sta skupaj kar osem ur reševala spor glede skrbništva nad njunima dvema hčerama.