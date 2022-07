Joe Jonas in Sophie Turner sta se razveselila drugega otroka

Pevec Joe Jonas in igralka Sophie Turner sta drugič postala starša. Razveselila sta se še ene deklice, zakonca pa imata še 23-mesečno hčerko Willo. Čeprav nosečniškega trebuščka ni skrivala, je drugo nosečnost 26-letna igralka potrdila šele meseca maja. Zvezdnika imena drugorojenke še nista razkrila.

Sophie Turner in Joe Jonas

"Zelo se veseliva, da bova povečala družino," je pred meseci za revijo Elle povedala zvezdnica serije Igra prestolov. "To je največji blagoslov," je še dodala in razkrila še nekaj podrobnosti o prvorojenki: "To je zame smisel življenja - vzgoja naslednje generacije. Največja stvar v mojem življenju je opazovati hčer, kako postaja vedno močnejša." Pojasnila je še, da se je Willa pred prihodom sestrice začela zelo oklepati svoje mamice, prav tako pa ni razumela, zakaj ima mamica vedno večji trebušček.