Joe Jonas in Sophie Turner prodajata svoje domovanje za 14 milijonov evrov

Joe Jonas in Sophie Turner sta javnosti pokazala notranjost svoje rezidence. Par čudovito nepremičnino napreč prodaja, potencialni kupec pa bo moral zanjo odšteti nekaj manj kot 14 milijonov evrov. Za prodajo sta se odločila skoraj leto dni po rojstvu njune hčere Wille . 31-letni pevec in šest let mlajša igralka sta hišo za 11,8 milijona evrov kupila leta 2019. V tem letu sta nova lastnika nepremičnine v tej isti soseščini postala tudi Joejev brat Nick in njegova izbranka Priyanka Chopra , ki sta se odločila za domovanje v vrednosti 16,7 milijona evrov.

Vila Jonasa in Turnerjeve obsega devet spalnic in enajst kopalnic, velika pa je kar 1400 kvadratnih metrov. Nepremičninski agent je za ameriške medije povedal, da sta zvezdnika v hišo veliko vložila, zato bi jo zlahka primerjali s ''prestižnim butičnim hotelom''.

Po vselitvi sta prostorom dodala še telovadnico in domač kino ter vgradila zvočni in obširni varnostni sistem. V notranjosti se nahajajo tudi vinska klet, unikatni lestenci, steklene stene in velika pomična vrata, pohištvo pa je iz naravnega lesa in uvoženih kamnitih materialov. Pred hišo je na voljo velik bazen, zraven nje pa je še hiša za goste z dvema spalnicama. Posesti pa pripadata tudi garaža za štiri avtomobile in zunanja kuhinja.

Par, ki se je po treh letih zveze poročil 1. maja 2019 v Las Vegasu, je lani poskušal prodati tudi stanovanje v New Yorku, vendar si je hitro premislil.