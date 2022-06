Joe Jonas o drugem otroku: Morda sem tokrat manj živčen

Joe Jonas in Sophie Turner svojo zasebno življenje skrbno varujeta pred očmi javnosti, zato v intervjujih le redko spregovorita o svoji družini. Za revijo People je pevec tokrat naredil izjemo in spregovoril o drugem otroku, ki ga pričakujeta z zvezdnico. "Resnično ne veš, kaj pričakovati. Morda sem tokrat malo manj živčen, ampak predvsem navdušen. To je izjemen del mojega življenja," je povedal. Pevec skupine Jonas Brothers se je očetovske vloge dotaknil v intervjuju, ki ga je opravil z bratoma Kevinom in Nickom, ki sta skupaj z njim krasila naslovnico ameriške revije.