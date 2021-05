Joe Jonas o starševstvu: Počitki so prijetni

Ameriški pevec Joe Jonas in igralka Sophie Turner sta se lanskega julija razveselila rojstva Wille . Po pridobitvi novega družinskega člana sta se zakonca izogibala vprašanjem o njuni hčeri, prav tako pa sta bila zadržana pri objavljanju njenih slik na družbenih omrežjih. A član skupine Jonas Brothers je tokrat delček zasebnega življenja deli z javnostjo. V intervjuju za jutranjo oddajo CBS This Morning je povedal, da je njegova hči “čudovita”.

Joe je na vprašanje o tem, kaj se je kot starš naučil, v šali odgovoril, da so “počitki prijetni” in dodal, da sicer uživa mirne trenutke doma z Willo in Sophie, ampak ima obenem veliko željo po vrnitvi na oder: “Močno pogrešam nastopanje.”