Joe Jonas po nedavnem razhodu že ujet v družbi nove spremljevalke

Joe Jonas je po ločitvi od igralke Sophie Turner za kratek čas skočil v razmerje z manekenko Stormi Bree , ker pa se tudi njuna zveza ni obnesla, pa se je odločil srčne rane celiti v Evropi. In kot kaže, je bil pri tem uspešen, saj so ga le dva tedna po tem, ko je potrdil razhod z manekenko, ujeli v družbi igralke Laile Abdallah , s katero uživa na eni od grških plaž.

34-letnega pevca in 28-letno igralko so fotografi ujeli med klepetom na lesenih stolih sredi peščene plaže, pozneje pa sta se objemala, kopala v morju in držala za roke. Libanonska igralka je bila med decembrom 2017 in februarjem 2018 poročena z igralcem Abdullahom Abbasom.