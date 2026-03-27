Joe Jonas s poljubom v javnosti potrdil novo razmerje

Ameriški pevec Joe Jonas, član priljubljene skupine Jonas Brothers in 28-letna manekenka Tatiana Gabriela sta tudi javno potrdila svoje ljubezensko razmerje. Minuli konec tedna so ju v objektiv ujele kamere na letališču v Miamiju, kjer sta si padla v objem in se strastno poljubila. Javnost je o njunem romantičnem odnosu ugibala več mesecev.
Par je bil prvič opažen skupaj septembra lani sredi lokala v Los Angelesu, pa nato ob koncu jeseni v New Yorku, poročajo tuji mediji. A ljubezenska zgodba Joeja in Tatiane je dobila uradno potrditev pred dobrima dvema mesecema, ko je 36-letni pevec razkril, da se med njima zares nekaj plete. Zdaj sta vse skupaj okronala še s poljubom v javnosti, ki je na družbenih omrežjih požel množične odzive oboževalcev.
Vir v njuni bližini je za tuje medije razkril, da uživata v svežem razmerju.
Kdo je Tatiana?
Tatiana Gabriela je model in vplivnica. Z manekenstvom se je začela ukvarjati po zaključku filmske akademije in je sodelovala z mnogimi priznanimi blagovnimi znamkami, kot so Diane von Furstenberg, For Love Lemons in Mirror Palais.
Gabriela prihaja iz Portorika, a živi zdaj v New Yorku. V začetku lanskega leta se je pojavila v spotu zvezdnika Bad Bunnyja za pesem Baile Inolvidable.
Spomnimo, Joe Jonas se je ločil od igralke Sophie Turner leta 2024, potem ko sta bila poročena od 2019 in imata skupaj dve hčerki, Willo in Delphine. Ločitev je postala uradna septembra 2024, starša pa sta za voljo otrok ostala v prijateljskih odnosih, kljub precej burni ločitvi in javnemu pranju umazanega perila - vključno z bojem za skrbništvo nad otrokoma.
Jonas Brothers je ameriška pop-rock skupina, ki so jo leta 2005 ustanovili trije bratje: Kevin, Joe in Nick Jonas. Skupina je postala izjemno priljubljena v poznih 2000-ih z uspešnicami, kot so "Burnin' Up" in "S.O.S.", ter z nastopi v filmih in serijah za Disney Channel. Njihova glasba je znana po privlačnih melodijah in družinskih harmonijah.
Bad Bunny, rojen kot Benito Antonio Martínez Ocasio, je portoriški reper, pevec in tekstopisec, ki je postal ena največjih svetovnih glasbenih zvezd. Zaslovel je s svojim edinstvenim slogom, ki združuje latinskoameriške ritme, kot sta reggaeton in trap, z vplivi iz drugih žanrov. Njegove pesmi pogosto obravnavajo družbene teme in so znane po svoji energičnosti in provokativnosti.
Vplivnica je oseba, ki si je na družbenih omrežjih, kot so Instagram, TikTok ali YouTube, zgradila zvesto sledilo oboževalcev. Z objavljanjem lastne vsebine, kot so fotografije, videoposnetki ali recenzije, vplivajo na mnenja in nakupovalne odločitve svojih sledilcev. Pogosto sodelujejo s podjetji za promocijo izdelkov ali storitev v zameno za plačilo ali brezplačne izdelke.
