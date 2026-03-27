Joe Jonas s poljubom v javnosti potrdil novo razmerje

Ameriški pevec Joe Jonas, član priljubljene skupine Jonas Brothers in 28-letna manekenka Tatiana Gabriela sta tudi javno potrdila svoje ljubezensko razmerje. Minuli konec tedna so ju v objektiv ujele kamere na letališču v Miamiju, kjer sta si padla v objem in se strastno poljubila. Javnost je o njunem romantičnem odnosu ugibala več mesecev.

Par je bil prvič opažen skupaj septembra lani sredi lokala v Los Angelesu, pa nato ob koncu jeseni v New Yorku, poročajo tuji mediji. A ljubezenska zgodba Joeja in Tatiane je dobila uradno potrditev pred dobrima dvema mesecema, ko je 36-letni pevec razkril, da se med njima zares nekaj plete. Zdaj sta vse skupaj okronala še s poljubom v javnosti, ki je na družbenih omrežjih požel množične odzive oboževalcev. Vir v njuni bližini je za tuje medije razkril, da uživata v svežem razmerju.

Kdo je Tatiana?

Tatiana Gabriela je model in vplivnica. Z manekenstvom se je začela ukvarjati po zaključku filmske akademije in je sodelovala z mnogimi priznanimi blagovnimi znamkami, kot so Diane von Furstenberg, For Love Lemons in Mirror Palais.

Gabriela prihaja iz Portorika, a živi zdaj v New Yorku. V začetku lanskega leta se je pojavila v spotu zvezdnika Bad Bunnyja za pesem Baile Inolvidable. Spomnimo, Joe Jonas se je ločil od igralke Sophie Turner leta 2024, potem ko sta bila poročena od 2019 in imata skupaj dve hčerki, Willo in Delphine. Ločitev je postala uradna septembra 2024, starša pa sta za voljo otrok ostala v prijateljskih odnosih, kljub precej burni ločitvi in javnemu pranju umazanega perila - vključno z bojem za skrbništvo nad otrokoma.