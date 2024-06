Joe Jonas srčne rane po novem razhodu celi v Črni gori

Nekaj utrinkov svojega potovanja je delil tudi na družbenih omrežjih in tako razkril, da uživa v čudovitih pogledih na morje, odlični kulinariki in sprehodih po obmorskih mestih omenjene države. "Črna gora je absolutno zakon," je v angleščini zapisal ob fotografijo. Poleg fotografij iz hotelske sobe, kjer si privošči tudi nekaj moške zabave – igranje videoigric – je 34-letnik delil tudi nekaj posnetkov, ki razkrivajo, da si je privoščil kopanje v Jadranskem morju, sprehod med starimi kamnitimi stenami in druženje s prikupnim psičkom.

Po poročanju PageSix član priljubljene skupine Jonas Brothers biva v hotelu s petimi zvezdicami, ki se razteza na 60 hektarjih in se nahaja v osrčju Bokokotorskega zaliva. Cene razkošne sobe ali vile se gibljejo med 1600 do 18.000 evrov, odvisno od velikosti in postavitve. Vsaka vila ima zasebni vrt, bazen, hidroterapevtski bazen, masažne postaje in pogled na sončni zahod. Prenočišča vključujejo tudi prilagojene gostiteljske storitve, brezplačne brezalkoholne osvežilne pijače, dnevni zajtrk v vili in storitve zasebnega kuharja. Letovišče se ponaša tudi z vrhunskim wellnessom in zdraviliščem ter najsodobnejšim fitnesom.