Joe Jonas vložil zahtevo za ločitev: Zakon nepopravljivo zlomljen

Sedaj je tudi uradno: pevec Joe Jonas in zvezdnica Igre prestolov Sophie Turner se po štirih letih zakona ločujeta. Jonas je vložil zahtevo za ločitev na sodišču v Miamiju in najel odvetnika. Daily Mail je pridobil sodne dokumente o ločitvi, v teh pa je zvezdnik navedel, da je njuno razmerje "nepopravljivo zlomljeno". icon-expand Joe Jonas in Sophie Turner FOTO: Profimedia Par si želi deliti skrbništvo nad triletno hčerko Willo in enoletno hčerko, katere imena še nista razkrila javnosti, v dokumentih pa je navedena kot D.J. "V interesu mladoletnih otrok je, da si stranki delita starševsko odgovornost," v dokumentih navaja pevčev odvetnik. Jonas je v njih zaprosil, da bi s Sophie pripravila načrt in urnik, kdaj bodo otroci pri kom. Dokumenti še navajajo, da sta zvezdnika sklenila veljavno in izvršljivo predporočno pogodbo 29. aprila 2019 – nekaj dni pred poroko v Las Vegasu. Jonasov odvetnik ni vključil predporočne pogodbe v zahtevo za ločitev, da bi "zaščitil pravice do zasebnosti obeh strani", vendar dokumenti kažejo, poroča Daily Mail, da pevec od Turnerjeve ne namerava zahtevati preživnine. PREBERI ŠE Je zakon Joeja Jonasa in Sophie Turner v težavah? "Obe stranki sta sposobni preživljati mladoletne otroke in obe bi morali biti dolžni prispevati k preživljanju mladoletnih otrok," navaja dokument. Jonasa zastopa odvetnik z West Palm Beacha Thomas J. Sasser, medtem ko je poslovna zastopnica Turnerjeve, Carrie Malcolm, navedena kot njen glavni stik v papirologiji. Pred dnevi so se pojavile govorice, da se par ločuje. Viri pravijo, da sta imela zakonca v zadnjih šestih mesecih resne težave, v zadnjih treh pa naj bi Joe skoraj ves čas skrbel za njuna dva majhna otroka, tudi v času, ko je njegova skupina na turneji po ZDA.