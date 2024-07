Joe Manganiello se ne strinja z razlogom Sofie Vergare za ločitev

Lanskoletna ločitev Sofie Vergare in Joeja Manganiella je presenetila marsikoga. Kaj točno je bilo krivo, da je po sedmih letih razpadel njun zakon, se je ugibalo vse do letošnjega januarja, ko se je igralka odločila spregovoriti o razlogih za njun razhod. A s tem, kar je za medije povedala zvezdnica, se njen nekdanji mož pravzaprav ne strinja.

"To ni bil edini razlog, zakaj sva se razšla," je zdaj za Men's Journal zatrdil zvezdnik o Sofijini trditvi, da sta se razšla, ker je bil on mlajši od nje in si je želel otroka. "Na začetku najine zveze, prvo leto in pol, sva res poskušala imeti družino. Nato pa sem rekel Sofiji, da jo razumem, če se je odločila, da je z otroci končala," je povedal in dodal, da ji je takrat tudi obljubil, da je ne bo zapustil, če si ne želi več otrok.

47-letnik se je tega tudi držal, na koncu pa priznal, da sta se razšla zato, ker sta se tako odločila. "Prikazali so me, kot da sem imel nekakšno krizo srednjih let in sem se po devetih letih spravil nanjo in ji postavil ultimat, da si želim otroka. Nikoli nisem bil tak. Ljudje se preprosto oddaljujejo drug od drugega, to se pač zgodi," je svoj del zgodbe razkril igralec.