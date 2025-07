Joe Rogan z megajahto prispel na Brač

Najbolj znani ameriški podkaster Joe Rogan z družino dopustuje na Hrvaškem. Z ženo Jessico Ditzel in hčerkama, 16-letno Lolo in dve leti mlajšo Rosy, po Jadranskem morju pluje z luksuzno jahto, katere tedenski najem stane približno 600.000 evrov. Z družino so se zasidrali na Braču, kjer so dan preživeli v uživanju morskih radosti. Komentator ima še 28-letno, posvojeno hčer Kayjo, za katero ni jasno, ali se jim je pridružila na poletnem oddihu.