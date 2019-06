Joe skoraj prevaral Sophie z njeno dvojnico

"V seriji Igra prestolov sem imela dvojnico, ki so jo uporabljali za določene scene, saj mi je bila neverjetno podobna. Bilo je noro, celo Joe je šel do nje in ji enkrat skušal dati poljub, nato pa rekel, oh, oprostite, oprostite, to ni Sophie," se je v smehu spomnila anekdote o Joeju Jonasu njegova zdajšnja žena Sophie Turner.

Dvojnico so uporabljali za nekatere posnetke od zadaj in podobno, kjer ne zahtevajo izvirnega igralca in se lahko posnamejo z dvojnikom oz. dvojnico.

Sophie je treba priznati, da je očitno prava šaljivka. Znano je, da sta se poročila v Las Vegasu povsem nepričakovano, po poroki pa pozirala v Elvisovih očalih na rožnatem kadilaku, nato pa menda kar v obleki smuknila v hotelski džakuzi.

Turnerjeva je ena glavnih zvezdnic v novem filmu Možje X: Temni feniks, ki trenutno igra tudi v slovenskih kinematografih.