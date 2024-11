Joey King: Channing Tatum je eden najboljših in najbolj prijaznih soigralcev

Igralka Joey King se je Channingu Tatumu v novem intervjuju zahvalila za vso podporo in znanje, ki ga je prejela od njega. Zvezdnika sta namreč leta 2012 skupaj zaigrala v filmu Napad na Belo hišo, kjer je Tatum zaigral njenega očeta. 25-letnica ga je pohvalila in dejala, da je ena najbolj prijaznih oseb, kar jih je srečala.

Joey King ostaja ena izmed večjih oboževalk Channinga Tatuma. Med klepetom s 44-letnim Tatumom za revijo Interview je 25-letnica spregovorila o vsej podpori, ki jo je prejela od njega, medtem ko sta si leta 2012 delila filmska platna. V političnem trilerju Napad na Belo hišo je Joey namreč igrala njegovo hčerko."Vedno si bil eden najbolj podpornih in prijaznih ljudi, s katerimi sem kadar koli delala, in tako ostaja vse do danes," je Kingova povedala Tatumu v njunem intervjuju.

"Resnično si zelo poseben človek in vprašal bi te lahko še veliko stvari, a ni vprašanja, s katerim bi lahko pokazal ljudem, kako posebna si. Zelo te imam rad in želim si, da ljudje dobijo vsaj bežen vpogled v to, kako odlična si," je dejal igralec. Tatum v filmu igra Johna Calea, policista, ki pelje svojo hčerko Emily (Joey King) na ogled Bele hiše, kjer ugotovi, da je on edina oseba, ki lahko reši predsednika (Jamie Foxx) pred nasilno invazijo.

