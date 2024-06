Joey King o pesmi Sabrine Carpenter: Prosim, spravi mi to iz glave

Poleg tega je obsedena s Sabrinino novo pesmijo Please Please Please, ki jo je produciral dolgoletni sodelavec Taylor Swift, Jack Antonoff. "Tako sem vesel zanjo in kar ne morem nehati peti 'Please Please Please' ... pojdi mi iz glave," je priznala zvezdnica. "Tako nesramno od nje je, da je naredila takšen hit. Prav tako je tako nesramno, da je posnela tako zasvojen glasbeni video," je nadaljevala o glasbenem videoposnetku, v katerem nastopa tudi pevkin fant Barry Keoghan. "Res je nesramno, da me prisiliš, da ga gledam šestkrat ob dveh zjutraj, ko želim iti spat."

Zvezdnici sta se spoznali pred leti na dobrodelnem dogodku industrije, vendar se nista takoj ujeli, je povedala King za Wired. Obe v zadnjem času dosegata nove vrhunce v svoji karieri – Sabrina je ogrevala občinstvo na uspešni turneji Taylor Swift, Joey pa navdušuje v številnih filmskih uspešnicah.