Joey King: Zelo nišna izkušnja je stopiti na oder pred 70.000 ljudi

"To je drugačna raven," je o izkušnji na koncertu Taylor Swift v Kansas Cityju za CNN povedala ameriška igralka Joey King. "Zelo nišna izkušnja je stopiti na oder pred več kot 70.000 ljudi." Pojasnila je, da sprva sploh ni vedela, da jo namerava Taylor peljati na oder. "Rekla sem ji: 'Peljala me boš na oder?' Na to je odgovorila: 'Ti nisem povedala?' Rekla sem ji: 'Nisi mi povedala, da grem na oder.'"

Ko je Joey izvedela, da bo morala na odru predstaviti videospot za pesem I Can See You (Taylor's Version), v katerem nastopa skupaj s Taylorjem Lautnerjem in Presley Cash, se je začela potiti. "O moj bog, začela sem se potiti, bila sem prestrašena in postala sem zelo živčna. Je pa bilo neverjetno doživeti to izkušnjo in čutiti energijo, ki te preplavi." Dodala je, da ji je ob tako veliki množici zastal dih. "Resnično je bila dih jemajoča izkušnja videti vse tiste ljudi, ki vso to energijo pošiljajo neposredno vate. Bilo je navdušujoče."