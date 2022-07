John Cena 21 mesecev po poroki priredil poročno slavje

Poročno slavje je potekalo zasebnem klubu, igralec pa se je v mornarsko modri obleki z roko v roki do oltarja sprehodi s svojo ženo. Ta je po poročanju tabloida TMZ nosila belo obleko s s cvetličnimi detajli in izrezanim hrbtom. Lokacija je za zvezdnika še posebej pomembna, saj je 45-letnik svojo ženo spoznal prav v Vancouvru leta 2019, ko se je tam mudil na snemanju filma Igra z ognjem.

Cena in Shariatzadeh sta se prvič poročila 12. oktobra 2020 na Floridi v odvetniški pisarni Dilipa Patela, ki je bil tudi njuna poročna priča. Kot je takrat povedal nek vir, je bila to ljubezen na prvi pogled, ko sta se igralec in inženirka spoznala v Kanadi. "On je velik romantik. Vedela sta, da se bosta poročila, zato zasebna poroka ni bila presenečenje. Za to priložnost se je želel umakbiti iz soja žarometov," je povedal nek vir blizu igralca.