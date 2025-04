John Cena razkril, da je imel kožnega raka: To ni klic, ki ga želite prejeti

Ameriški igralec in rokoborec John Cena je v nedavnem intervjuju razkril, da se je v preteklih letih že dvakrat spopadel s kožnim rakom. Zvezdnik, ki bo kmalu dopolnil 48 let, je o diagnozi spregovoril, ker želi ozaveščati o pomembnosti uporabe kreme za sončenje in drugih preventivnih dejavnikih, sam pa je diagnozo prejel po rutinskem pregledu pri dermatologu.

John Cena je med nedavnim pogovorom za People spregovoril o diagnozi kožnega raka, s katero se je srečal po rutinskem pregledu pri dermatologu. Hollywoodski igralec in profesionalni rokoborec je odraščal v zvezni državi Massachusetts, v 70. in 80. letih minulega stoletja pa ni nikoli niti pomislil na kremo za sončenje, je priznal. Ko se je pozneje preselil na Florido, se je zaljubil v sonce, je dejal, a še vedno zanemarjal preventivo pred nevarnimi sončnimi žarki.

John Cena pravi, da je zaščita pred soncem najboljša preventiva pred kožnim rakom. FOTO: Profimedia icon-expand

"Bil sem trmast. Zavračal sem redno uporabo sončne kreme, hkrati pa sem bil prepričan, da me ta težava ne bo nikoli prizadela. Zgodilo se mi je natančno to, saj sem bil zelo izpostavljen soncu in imel minimalno zaščito," je priznal 16-kratni svetovni prvak WWE, rutinski pregled pri dermatologu pa ga je prisilil v to, da je ponovno premislil o svojih navadah. "Šele po rutinskem pregledu pri dermatologu, ko so odkrili rakavo mesto na prsni mišici in ga odstranili, sem se zamislil," je dejal in dodal, da je imel srečo, ker je imel dobrega zdravnika, ki mu je pomagal sprejeti diagnozo in premagati strah, ki se ga je takrat polastil.

"To ni klic, ki si ga želite sprejeti, saj je to nepredvidljiva stvar in ne veste, v kako slabo smer se lahko obrne," je povedal Cena in nadaljeval: "Leto pozneje sem se moral vrniti, ker se je pojavilo še eno rakavo žarišče blizu desnega ramena. Izgleda kot bela lisa ob strani prsnega koša in ramena. Če gledate rokoborbo, jo lahko opazite."

Diagnoza kožnega raka ga je zelo prestrašila, saj je človek, ki vedno pomisli na najslabše možne scenarije, je priznal, hkrati pa mu je pokazala, kako pomembno je, da zaščiti kožo pred sončnimi žarki. Od človeka, ki je zanemarjal uporabo kreme za sončenje, se je spremenil v osebo, ki jo sedaj redno uporablja. "Sedaj mi je to zelo pomembno in hvaležen sem, da se lahko na takšen način izognem tem strašljivim novicam, brazgotine pa mi služijo kot opomin na to, da si moram dnevno vzeti tistih nekaj sekund časa, da se zaščitim," je dejal in dodal, da mora nanos kreme za sončenje postati enako pomemben kot dnevno umivanje zob.