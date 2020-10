John Cena se je poročil po enem letu zveze

"Vesel bom, če bom le dobil majhen x," je zapisal igralec in nekdanji profesionalni rokoborec John Cena na svoj Twitter , s čimer zdaj nekateri menijo, da je ciljal na poročne papirje in podpis svoje izbranke Shay Shariatzadeh. "To je odličen način za oblikovanje celotnega življenja, potem ko si ves čas iskal srečo, a te nikoli našel."

Shay in Cena sta si obljubila večno zvestobo.

Pred dobrim tednom pa se je John, prav tako na Twitterju, razpisal o odnosih in zvezah: "Ljubezen zahteva nenehni trud. Ko sta se s partnerjem pripravljena prepustiti ljubezni in ljubiti, kolikor je treba za razcvet ljubezni, ni lepšega in boljšega, kot je povezava med človekoma, ki sledi."

V začetku letošnjega leta so se Johnovi oboževalci spraševali, ali sta s Shay morda zaročena, saj so zaljubljenca februarja v zabaviščnem parku ujeli paparaci, ki so na Shayini roki opazili zaročni prstan.

Še več ugibanj pa je John sprožil, ko je zapisal: "V srečnem zakonu se ti najdaljši pogovori zdijo prekratki."