John Cena spregovoril o ženi: Takoj sem vedel, da je prava zame

John Cena ceni svojo zasebnost z ženo Shay Shariatzadeh. V priljubljenem podkastu je med drugim spregovoril o njunem skupnem življenju. "Ena od obljub, ki sem ji jih dal na oltarju, je bila: 'Nikoli ti ne bom škodil oziroma se bom potrudil, da ti ne bom po nepotrebnem škodil," je dejal o poročnih zaobljubah para. "Torej gre večinoma le za resnično varnost. In ne gre za to, da imajo vsi tam zunaj slabe namene ali da bi kdaj naleteli na nekoga slabega, ampak nikoli ne veš, kdaj se nekdo počuti ogroženega. Če se moja žena, ki je moja sopotnica in partnerica v življenju, kdaj počuti nevarno ali neprijetno na vseh teh novih mestih, ki jih obiščeva, to pomeni, da imam pred sabo še eno oviro, ki jo moram premagati v osebnem življenju. To je samo vaja v trdnosti in vrednosti meja," je še dodal 46-letnik.