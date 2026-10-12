John Cena: Srce si želi v ring, razum pa narekuje upokojitev

Čeprav je decembra 2025 uradno sklenil svojo več kot dve desetletji dolgo uspešno pot v WWE, Cena priznava, da praznina po odhodu iz ringa ostaja del njegovega vsakdana. Kot 17-kratni svetovni prvak je zaznamoval generacije ljubiteljev borilnih veščin in spektakla, zato ni presenetljivo, da se sooča z močnimi občutki nostalgije, ko opazuje mlajše kolege na odru, ki mu je nekoč pomenil ves svet.

Za vsakim uspešnim prestopom z enega področja na drugo stoji racionalna odločitev, ki pa pogosto boli. "Samo zato, ker to pogrešam tukaj v srcu, še ne pomeni, da bi bila vrnitev pravilna odločitev za mojo glavo," je 49-letnik dejal po poročanju revije People. Danes s svojo prisotnostjo v WWE predvsem svetuje tistim, ki si upajo sanjati tako velike sanje, kot jih je pred leti sam, ko je prvič stopil v ring v Chicagu.