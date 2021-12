John Goodman na rdeči preprogi neprepoznaven: skoraj sto kilogramov manj

Ameriški igralec, ki se je na pot bolj zdravega načina življenja podal leta 2007, je tokrat presenetil z videzom, ki je plod vztrajnosti in močne volje. Priznal je, da je izgubil skoraj sto kilogramov. Odrekel se je prenajedanju in alkoholu, prosti čas pa posvetil nabiranju korakov.

John Goodman se je pred dnevi udeležil slavnostnega dogodka ob premieri animirane serije The Freak Brothers. Navzoče je presenetil, saj je njegova podoba daleč od tiste, ki so je bili vajeni zvesti gledalci priljubljene komične nadaljevanke Roseanne. Za prireditev je oblekel kavbojke, oranžen pulover in suknjič ter s kolegoma Petom Davidsonom in Blakom Andersonom ponosno poziral fotografom.

69-letni igralec se je za pomemben korak k bolj zdravemu načinu življenja odločil že leta 2007. Potem je njegova teža še nekoliko nihala, nato pa je predrugačil življenjski slog, saj ga je prestrašila številka na tehtnici. Ta je v nekem trenutku pokazala približno 190 kilogramov. ''V preteklosti sem si včasih vzel tri mesece premora in shujšal tudi do 30 kilogramov ter se nato nagradil s šesterčkom piva in se vrnil k starim navadam,'' je povedal v intervjuju leta 2017. Nato pa je priznal, da se je odločil napraviti konec tovrstnemu početju in se popolnoma posvetiti korakom, ki prinašajo resnično spremembo: ''To sem želel storiti počasneje. Se gibati, telovaditi. Prihajam v leta, ko si ne morem privoščiti neaktivnosti in lenarjenja.''

Zvezdnik Kremenčkovih se je odrekel alkoholu in najel osebnega trenerja, ki mu je pomagal zaživeti drugače. Odločil se je za mediteransko dieto, pri kateri je poudarek na ribah, olivnem olju in zelenjavi, pa tudi na oreških in sadju. Vsak dan se je trudil prehoditi med deset in dvanajst tisoč korakov. ''Sprememba se ni zgodila čez noč. To je dolg proces,'' je pojasnil.

