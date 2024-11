John Krasinski je najbolj seksi moški leta 2024

Revija People je že tradicionalno izbrala najbolj seksi moškega leta. Ta naziv si je po mnenju njihovih bralcev in uredništva letos zaslužil igralec John Krasinski, ki je najbolj znan po vlogah v seriji Pisarna in Jack Ryan. Novico so mu povedali med gostovanjem v oddaji The Late Show with Stephen Colbert, 45-letni zvezdnik pa je pozneje dejal, da je najprej mislil, da gre za šalo.