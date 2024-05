John Krasinski po več letih zanikanja priznal, kaj je ukradel

John Krasinski je med gostovanjem v podkastu nekdanjih sooigralk v priljubljeni seriji Pisarna Jenne Fischer in Angele Kinsey , priznal, da je zadnji dan snemanja ukradel predmet, ki je bil zelo priljubljen, znak, na katerem piše 'Dunder Mifflin'. To je bilo ime izmišljenega podjetja za veleprodajo papirja in pisarniškega materiala, predstavljenega v ameriški televizijski seriji. Ob spominih na njihove zadnje trenutke snemanja se je igralec spomnil ustvarjalca Grega Danielsa , ki je povabil igralsko zasedbo na snemanje prizora v potapljaški bar Poor Richard, ki je bil med liki zelo priljubljen.

Za 52-letno Angele je bilo opazovanje igralca, kako vtika znak v zadnji del svojega avtomobila, eden njenih najljubših spominov zadnjega dneva. "Rekel sem, ne glej sem!" se je spomnil Krasinski, ki je igral Jima Halperta skozi devet sezon serije. "Ni bilo dovolj temno, tako da je bilo videti, kot da sem pospravil truplo v avto." Kasneje na zaključni zabavi, naj bi do njega pristopil Daniels in ga povpraševal o znaku. Krasinski je zanikal, da bi vedel kje se nahaja. Angele, ki je igrala Angelo Martin v ikoničnem sitcomu, ni njegove skrivnosti nikoli izdala.

Ob zadnjem vstopu se je zbrala celotna posadka. "Dušim se že, ko samo govorim o tem, a potem, ko se vrneš in vidiš svojega televizijskega očeta in vso svojo družino, kako čakajo tam in ploskajo, in ko je Greg rekel: 'To je konec Pisarne,' To je bil samo najstrašnejši, najlepši, grozljiv trenutek v mojem življenju," je opisal zvezdnik zaključek snemanja. Trideset minut kasneje je ugrabil znak podjetja. "Vedno sem lagal Gregu, da ga nisem vzel, a sem ga. Ukradel sem ga," je priznal.

Serija naj bi dobila stranski produkt (spinoff). Daniels in Michael Koman se bosta združila v novi seriji priljubljene pretočne platforme, v kateri bosta igrala Domhnall Gleeson in Sabrina Impacciatore iz serije Beli lotus .

Na premieri novega filma Steva Carella IP je 61-letni zvezdnik Steve povedal za The Hollywood Reporter, da čeprav bo gledal spinoff, se v njem ne bo pojavil."To je le nova stvar in res ni razloga, da bi se moj lik pojavil v čem takem," je pojasnil Carell, ki je upodobil regionalnega menedžerja Michaela Scotta."Vendar sem navdušen nad tem, sliši se domiselno."

Krasinski je prav tako govoril o prihajajočem spinoffu v pogovoru z People na premieri filma. Ko so ga vprašali, ali je sodeloval pri projektu, je igralec priznal:"O tem ne vem ničesar, razen tega, da mislim, da govori o časopisu, lokalnem časopisu in da igra Domhnalla Gleesona, s katerim trenutno delam. On je najbolj prijazen in najbolj nadarjen fant. Vem, da karkoli se bo lotil, da bo to izpeljal vrhunsko." Za konec pa je še presenetil, saj je dejal, da bi ponovil svojo vlogo oziroma jo obudil. "Ne, niso me vprašali, a resnica je, da bi naredil vse, kar bi me prosil Greg Daniels."